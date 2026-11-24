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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि वडोदरा-गोरखपुर विशेष ट्रेन (09111) 24 नवंबर को सुबह 7:40 बजे ईदगाह स्टेशन पहुंचेगी और 7:50 बजे रवाना होगी। वापसी में गोरखपुर-वडोदरा ट्रेन (09112) 25 नवंबर को रात 8 बजे पहुंचेगी और 8:10 बजे रवाना होगी। इससे गोरखपुर और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।छपरा-बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन (05185) 25 नवंबर को दोपहर 12:45 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 12:50 बजे रवाना होगी। मुंबई सेंट्रल-मऊ विशेष ट्रेन (09183) 26 नवंबर को शाम 5:40 बजे पहुंचेगी और 5:50 बजे रवाना होगी। राजकोट-बरौनी विशेष ट्रेन (09569) भी 26 नवंबर को सुबह 11:40 से 11:45 बजे तक ईदगाह स्टेशन पर रुकेगी। वापसी में बरौनी-राजकोट ट्रेन (09570) 28 नवंबर को शाम 4:50 से 4:55 बजे तक ठहरेगी।