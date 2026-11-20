यूपी: गोरखपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी, आगरा के ईदगाह स्टेशन पर रुकेगी स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 10:50 AM IST
सार
त्योहार के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। उतरान-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 20 नवंबर को ईदगाह स्टेशन पर सुबह 9:10 बजे पहुंचेगी और पांच मिनट बाद रवाना होगी।
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विस्तार
त्योहार के बाद घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। ईदगाह स्टेशन पर एक वन-वे विशेष ट्रेन रुकेगी, जबकि टूंडला स्टेशन पर दो दिशाओं की अनारक्षित विशेष ट्रेनें ठहरेंगी। इनसे यात्रियों को गोरखपुर, दिल्ली, बिहार और झारखंड की ओर जाने का विकल्प मिलेगा।
जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि (गाड़ी संख्या 09135) उतरान-गोरखपुर विशेष ट्रेन बृहस्पतिवार को चलेगी। यह 20 नवंबर को सुबह 9:10 बजे ईदगाह स्टेशन पहुंचेगी और 9:15 बजे रवाना होगी।
इसके बाद सुबह 10:55 बजे टूंडला पहुंचेगी और 11 बजे रवाना होगी। वहीं, (गाड़ी संख्या 03459) गोड्डा-शकूरबस्ती अनारक्षित विशेष ट्रेन 19 से 25 नवंबर तक प्रतिदिन और वापसी में ये ट्रेन 20 से 26 नवंबर तक चलेगी।
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जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि (गाड़ी संख्या 09135) उतरान-गोरखपुर विशेष ट्रेन बृहस्पतिवार को चलेगी। यह 20 नवंबर को सुबह 9:10 बजे ईदगाह स्टेशन पहुंचेगी और 9:15 बजे रवाना होगी।
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इसके बाद सुबह 10:55 बजे टूंडला पहुंचेगी और 11 बजे रवाना होगी। वहीं, (गाड़ी संख्या 03459) गोड्डा-शकूरबस्ती अनारक्षित विशेष ट्रेन 19 से 25 नवंबर तक प्रतिदिन और वापसी में ये ट्रेन 20 से 26 नवंबर तक चलेगी।
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