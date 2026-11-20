यूपी: घर के पीछे तालाब में मिला भाजपा बूथ अध्यक्ष का शव, 31 साल की उम्र में मौत, परिवार में मचा कोहराम
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 10:16 AM IST
सार
आगरा के मलपुरा क्षेत्र के कबूलपुर गांव में 31 वर्षीय भाजपा बूथ अध्यक्ष नागेंद्र का शव घर के पीछे तालाब में उतराता मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
आगरा-ग्वालियर रोड स्थित गांव कबूलपुर में बृहस्पतिवार को तालाब में डूबने से 31 वर्षीय भाजपा के बूथ अध्यक्ष की मौत हो गई। उनका शव घर के पीछे स्थित तालाब में उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
कबूलपुर निवासी नागेंद्र बृहस्पतिवार देर रात किसी कार्यक्रम से अपने घर पहुंचे थे। मृतक के चाचा दारा सिंह ने बताया कि अचानक तबीयत खराब होने के बाद वह घर के पीछे स्थित तालाब के किनारे टहलने के लिए चले गए थे।
मृतक के भाई करतार ने बताया कि करीब चार बजे उन्हें तालाब में नागेंद्र का शव उतराता दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन उन्हें बाहर निकालकर उपचार के लिए ले जाने की तैयारी में जुटे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नागेंद्र की मौत की खबर से पत्नी रोशनी का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं। पिता वीरेंद्र सिंह खेती करते हैं। नागेंद्र सोलर पैनल का कार्य करते थे, वह राजनीति में भी सक्रिय थे।
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भाजपा के बरौली अहीर मंडल अध्यक्ष हरिमोहन कुशवाहा ने बताया कि नागेंद्र 271 बूथ के अध्यक्ष थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। एसीपी सैया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच की जा रही है।
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कबूलपुर निवासी नागेंद्र बृहस्पतिवार देर रात किसी कार्यक्रम से अपने घर पहुंचे थे। मृतक के चाचा दारा सिंह ने बताया कि अचानक तबीयत खराब होने के बाद वह घर के पीछे स्थित तालाब के किनारे टहलने के लिए चले गए थे।
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मृतक के भाई करतार ने बताया कि करीब चार बजे उन्हें तालाब में नागेंद्र का शव उतराता दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन उन्हें बाहर निकालकर उपचार के लिए ले जाने की तैयारी में जुटे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नागेंद्र की मौत की खबर से पत्नी रोशनी का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं। पिता वीरेंद्र सिंह खेती करते हैं। नागेंद्र सोलर पैनल का कार्य करते थे, वह राजनीति में भी सक्रिय थे।
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भाजपा के बरौली अहीर मंडल अध्यक्ष हरिमोहन कुशवाहा ने बताया कि नागेंद्र 271 बूथ के अध्यक्ष थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। एसीपी सैया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच की जा रही है।