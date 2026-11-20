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कबूलपुर निवासी नागेंद्र बृहस्पतिवार देर रात किसी कार्यक्रम से अपने घर पहुंचे थे। मृतक के चाचा दारा सिंह ने बताया कि अचानक तबीयत खराब होने के बाद वह घर के पीछे स्थित तालाब के किनारे टहलने के लिए चले गए थे।मृतक के भाई करतार ने बताया कि करीब चार बजे उन्हें तालाब में नागेंद्र का शव उतराता दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन उन्हें बाहर निकालकर उपचार के लिए ले जाने की तैयारी में जुटे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नागेंद्र की मौत की खबर से पत्नी रोशनी का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं। पिता वीरेंद्र सिंह खेती करते हैं। नागेंद्र सोलर पैनल का कार्य करते थे, वह राजनीति में भी सक्रिय थे।भाजपा के बरौली अहीर मंडल अध्यक्ष हरिमोहन कुशवाहा ने बताया कि नागेंद्र 271 बूथ के अध्यक्ष थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। एसीपी सैया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच की जा रही है।