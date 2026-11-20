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बेटियों के सुरक्षित भविष्य और उच्च शिक्षा की आर्थिक चिंता कर रहे अभिभावकों के लिए डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना कारगर समाधान साबित हो रही है। इस योजना पर सर्वाधिक 8.2 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। यदि अभिभावक 15 वर्ष तक प्रतिमाह 2,000 रुपये जमा करते हैं, तो 21 वर्ष की परिपक्वता अवधि पर उन्हें लगभग 11,09,218 रुपये मिलेंगे।

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आगरा डिवीजन में 6370 कन्याएं इस बचत योजना से जुड़ी हैं। परिक्षेत्र के सहायक निदेशक एसके जैन ने बताया कि इसकी सबसे बड़ी खासियत तिहरा कर लाभ है। जमा राशि पर आयकर की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है जबकि ब्याज और मैच्योरिटी रकम भी पूरी तरह करमुक्त रहती है। इसमें 10 वर्ष से कम आयु की बालिका का खाता खुलता है। निवेश अवधि 15 साल और लॉक-इन 21 साल है लेकिन 18 वर्ष की आयु पर आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है।





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