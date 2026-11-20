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गिरोह के तीन अन्य सदस्य अभी भागे हुए हैं। आरोपी घर और रास्ते में खड़ी बाइक और स्कूटी चोरी करते थे। एक लाख से अधिक के वाहन को काटकर उसके पुर्जे 10 से 20 हजार में कबाड़ियों को बेच देते थे। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि अक्तूबर में आवास विकास से दो स्कूटी चोरी हुई थी। बृहस्पतिवार को सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी की बाइक बेचने के लिए पथौली नहर मार्ग से बिचपुरी की ओर जाने वाले हैं।घेराबंदी कर तीन आरोपियों अरमान उर्फ लकी निवासी सासनी गेट, वसीम निवासी कोतवाली और आमिर निवासी देहली गेट को पकड़ा गया। सभी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पास चोरी की बुलेट बाइक बरामद हुई। आरोपियों की निशानदेही पर दो अन्य बाइक, दो स्कूटी और तीन प्लास्टिक के कट्टों में भरे वाहनों के कटे हुए पुर्जे बरामद किए गए। बरामद सामान की कीमत सात लाख रुपये है।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने तीन अन्य साथियों फैजान, समीर और शानू के साथ मिलकर बाइक और स्कूटी चोरी करते थे। गिरोह के सदस्य अलग-अलग चाबियों की मदद से वाहनों के लॉक खोलते या तोड़ते थे। एक सदस्य लॉक खोलने का काम करता था। बाकी आसपास निगरानी करते थे। चोरी के बाद वाहनों को काटकर उनके पुर्जे बेच देते थे।पुलिस के मुताबिक, लकी पर 25 मामले आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर में दर्ज हैं। आमिर पर 5 और वसीम पर 1 मामला दर्ज है। आमिर और शानू कबाड़ी हैं, जो 5 से 20 हजार में बाइक और स्कूटी के पुर्जे खरीद लेते थे।