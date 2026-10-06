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फतेहाबाद में सपा का प्रदर्शन: पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध, राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

Tue, 06 Oct 2026 02:30 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 02:30 PM IST
सार

फतेहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ‘वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
 

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SP Holds Foot March in Agra, Demands Resignation of Chief Election Commissioner
फतेहाबाद में सपा का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के फतेहाबाद में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत कस्बे में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता ब्लॉक कार्यालय के पास एकत्रित हुए और पैदल मार्च करते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे। यहां बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल के नाम तहसीलदार फतेहाबाद शिखर मिश्रा को ज्ञापन सौंपा।
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सपा कार्यकर्ताओं ने वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं के मताधिकार और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की।
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इस दौरान प्रभारी देवेंद्र यादव, महेश सिसोदिया, राजेश शर्मा, बच्चू सिंह निषाद, रूपाली दीक्षित, सौरभ शर्मा, शैलेश यादव, ऋषि वाल्मीकि, रविंद्र ठाकुर, योगेंद्र गुर्जर, महताब गुर्जर, हरदीप यादव, सुनील नीलम, नीरज चक, विवेक शर्मा, धर्मेंद्र लवानिया, बच्चू गुर्जर, जाकिर खान, प्रेम किशोर यादव, बाबू खान, प्रदीप निषाद, प्रमोद, आर्यन गुप्ता, नवाब निषाद, अनुज यादव, अविनाश,साहिल खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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