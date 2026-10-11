आगरा: पुण्यतिथि पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को किया नमन, सूबे में सरकार बनाने का लिया संकल्प

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जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा और महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों और वंचितों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। आगामी चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी की सरकार बनाना और जनहित की नीतियों को धरातल पर उतारना ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।गोष्ठी में महानगर महासचिव पुष्पेंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी ने भी विचार रखे। इस दौरान देवेंद्र यादव, राजपाल यादव, डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान, नितिन कोहली, जमील सिद्दीकी, पवन प्रजापति, हर्षवर्धन धाकड़, ओम पंडित आदि मौजूद रहे।