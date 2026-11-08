यूपी: दलित सम्मेलन में आएंगे अखिलेश यादव, एक लाख की जुटेगी भीड़; आकाश अग्रवाल बोले- वैश्य समाज सपा के साथ

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एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल ने कहा वैश्य समाज सपा के साथ है। वह भाजपा के चाल और चरित्र को पहचान चुका है। महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव विधान सभा चुनाव 2027 के लिए 15 नवबंर को जीआईसी मैदान में दलित सम्मेलन करेंगे। यह दलित सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। समारोह में चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, शिक्षकों, पदाधिकारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हुआ।महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि आगरा के सर्वांगीण विकास के लिए रोडमैप तैयार है। इस विशेष प्रस्ताव में स्थानीय जूता उद्योग, बेरोजगारी, यातायात, पेयजल संकट, यमुना की बदहाली, मेट्रो विस्तार और एलिवेटेड रोड जैसे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है। इन सभी मांगों को 2027 के पार्टी घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल कराया जाएगा।सपा जिला कार्यालय पर शाम को नवनियुक्त प्रदेश सचिव पिंकी त्यागी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाएगी। जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने कहा 15 नवंबर को जीआईसी मैदान में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वैश्य और सर्वसमाज शामिल होगा।