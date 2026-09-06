Agra News: वेंटीलेटर पर बेटा, सदमे में मां ने त्यागे प्राण

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परिजन ने बताया राजेश की मां नत्थो देवी (70) ने अन्न, जल छोड़ दिया था। बेटे का नाम लेकर वह हर रोज यही सवाल कर रही थीं कि बेटा कैसा है? शुक्रवार रात 9 बजे उनकी सांसे थम गईं। शनिवार को गमगीन माहौल में उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। मुखाग्नि बेटा पुरषोत्तम सिसोदिया ने दी। संवाद

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बाह। पिछले आठ दिन से जरार के राजेश सिसोदिया अस्पताल के वेंटीलेटर पर हैं। ब्रेन हेमरेज के चलते लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही है। शुक्रवार रात बेटे की हालत देखकर सदमे में आई उनकी बुजुर्ग मां ने दम तोड़ दिया।