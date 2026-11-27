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बोदला से बिचपुरी, अछनेरा, कलवारी, रायभा सहित सैकड़ों गांवों को शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस पर दर्जनों स्कूल, कृषि महाविद्यालय और फैकटरियां हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना है। आगरा विकास प्राधिकरण रोड किनारे नाले को पक्का कराने का कार्य करा रहा है। ठेकेदार ने उसकी सिल्ट निकालकर जगह-जगह बिचपुरी की ओर जाने वाली एक लेन पर डाल दिया है। वह लेन मघटई तिराहे पर पूरी तरह बंद हो गई है। स्कूल के समय और शाम को घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं।रोड पर पहले से ही सिल्ट के ढेर लगे थे, अब और सिल्ट को निकालकर डाल दिया है। यहां से गुजरने पर कीचड़ की बदबू के कारण मुंह ढककर निकलना पड़ता है। उड़ती धूल से कपड़े खराब हो जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी जाम से होती है।-यहां फैक्टरी में काम करने आता हूं। एक लेन सिल्ट के कारण बंद होने से जाम लगता है। उसके कारण दो घंटे से ज्यादा समय खराब हो रहा है। सुबह एक घंटे पहले निकलना पड़ता है। शाम को एक घंटा जाम में खराब होता है।-अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार ने बताया कि सिल्ट को नाले के किनारे पर डाला था, गीले होने के कारण वह सड़क तक फैल गई। उसे जल्द सड़क से हटाया जाएगा।