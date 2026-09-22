Agra News: मंडलीय टीम के लिए सीनियर पुरुष बॉक्सिंग के ट्रायल्स 23 से

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आगरा। खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ के तत्वावधान में 1 से 4 अक्तूबर तक झांसी में प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतिभाग के लिए आगरा मंडल टीम का चयन करने के लिए एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल्स होंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय चयन-ट्रायल्स 23 को एवं मंडल स्तरीय चयन-ट्रायल्स 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से एकलव्य स्टेडियम में होंगे। ट्रायल्स के लिए प्रविष्टि निशुल्क है। इच्छुक खिलाड़ियों को अपनी जन्म तिथि के मूल प्रमाणपत्र तथा पहचानपत्र सहित तय समय पर एकलव्य स्टेडियम में उपस्थित होना अनिवार्य है।