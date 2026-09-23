यूपी: फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत केस में बहस के लिए वादी पक्ष ने मांगा समय, अब सात अक्तूबर को सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 23 Sep 2026 02:40 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के केस में मंगलवार को आगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई। केस में अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी।
विज्ञापन
विस्तार
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में मंगलवार को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। वादी पक्ष ने बहस करने के लिए रिवीजन के निस्तारण तक समय की मांग की।
अब 7 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था।
विज्ञापन
अब 7 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था।