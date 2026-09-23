यूपी: फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत केस में बहस के लिए वादी पक्ष ने मांगा समय, अब सात अक्तूबर को सुनवाई

विज्ञापन





अब 7 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था।







हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में मंगलवार को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। वादी पक्ष ने बहस करने के लिए रिवीजन के निस्तारण तक समय की मांग की।