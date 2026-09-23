कासगंज में युवती की हत्या: ट्यूबवेल की छत पर मिली नग्न अवस्था में लाश, दुष्कर्म की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

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सूचना पर डीआईजी प्रभाकर चौधरी, एसपी ओपी सिंह, सीओ सदर आंचल चौहान समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अहम साक्ष्य जुटाए। एसपी ओपी सिंह ने बताया कि युवती मंगलवार रात से घर से लापता बताई जा रही थी। उसका घर घटना स्थल से करीब सवा किलोमीटर दूर है। हत्या करने के बाद शव को ट्यूबवेल की छत पर फेंका गया था।परिजन से पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। पुलिस उनकी पड़ताल में जुटी हुई है। युवती की हत्या गला रेत कर की गई है। हत्या की असल वजह जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।