कासगंज में युवती की हत्या: ट्यूबवेल की छत पर मिली नग्न अवस्था में लाश, दुष्कर्म की आशंका; जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: Arun Parashar Updated Wed, 23 Sep 2026 12:21 PM IST
सार
यूपी के कासगंज जिले में बुधवार को एक युवक का नग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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विस्तार
कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में अशोक नगर लाइन पार इलाके में बुधवार सुबह खेत पर लगे ट्यूबवेल की छत पर युवती का नग्न अवस्था में शव मिला। युवती की गला रेत हत्या की गई है। युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।
सूचना पर डीआईजी प्रभाकर चौधरी, एसपी ओपी सिंह, सीओ सदर आंचल चौहान समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अहम साक्ष्य जुटाए। एसपी ओपी सिंह ने बताया कि युवती मंगलवार रात से घर से लापता बताई जा रही थी। उसका घर घटना स्थल से करीब सवा किलोमीटर दूर है। हत्या करने के बाद शव को ट्यूबवेल की छत पर फेंका गया था।
परिजन से पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। पुलिस उनकी पड़ताल में जुटी हुई है। युवती की हत्या गला रेत कर की गई है। हत्या की असल वजह जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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सूचना पर डीआईजी प्रभाकर चौधरी, एसपी ओपी सिंह, सीओ सदर आंचल चौहान समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अहम साक्ष्य जुटाए। एसपी ओपी सिंह ने बताया कि युवती मंगलवार रात से घर से लापता बताई जा रही थी। उसका घर घटना स्थल से करीब सवा किलोमीटर दूर है। हत्या करने के बाद शव को ट्यूबवेल की छत पर फेंका गया था।
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परिजन से पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। पुलिस उनकी पड़ताल में जुटी हुई है। युवती की हत्या गला रेत कर की गई है। हत्या की असल वजह जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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