कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर युवक की हत्या: जांच में पुलिस ने की ये बड़ी चूक, कोर्ट ने पांच आरोपियों को किया बरी

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वादी महेश कर्दम निवासी औलिया रोड का आरोप था कि उनके घर के सामने रहने वाले राजेंद्र उर्फ बंटी की पत्नी सोनिया उर्फ सोनू ने उनके बेटे सिकंदर कर्दम को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। बेटा जो कमाता था, महिला पर खर्च कर देता था। आरोपी राजेंद्र उर्फ बंटी और उसके बेटे इस बात पर सिकंदर से रंजिश मानते थे। घटना वाले दिन सिकंदर अपने निर्माणाधीन मकान पर सो रहा था। इसी दौरान आरोपी राजेंद्र उर्फ बंटी, उसकी पत्नी और बेटे वहां आए।कुल्हाड़ी से गला काटकर सिकंदर की हत्या कर दी। सुबह वह मिस्त्री के साथ मकान पर पहुंचे तो बेटे सिकंदर का लहूलुहान शव मिला। शक के आधार पर महेश कर्दम ने आरोपियों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले में वादी सहित 10 गवाहों ने बयान दर्ज कराए। एडीजे 19 लोकेश कुमार ने आरोपियों के अधिवक्ता के तर्क और साक्ष्य की कड़ियां आपस में नहीं जुड़ने, हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी से पुलिस के आरोपियों के फिंगर प्रिंट का मिलान नहीं कराने पर संदेह के आधार पांचों आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए।