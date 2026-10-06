Agra News: सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के चयन 8 व 9 को
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:54 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:54 AM IST
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आगरा। खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 12 से 15 अक्तूबर तक चित्रकूट में प्रदेशीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाली आगरा मंडल की सीनियर पुरुष टीम के चयन के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय ट्रायल एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल 8 को दोपहर 3 बजे से एवं मंडल स्तरीय ट्रायल 9 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे से होंगे। मंडल स्तर पर चयनित टीम प्रदेशीय प्रतियोगिता में भाग लेने चित्रकूट जाएगी।
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प्रतियोगिता में भाग लेने वाली आगरा मंडल की सीनियर पुरुष टीम के चयन के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय ट्रायल एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल 8 को दोपहर 3 बजे से एवं मंडल स्तरीय ट्रायल 9 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे से होंगे। मंडल स्तर पर चयनित टीम प्रदेशीय प्रतियोगिता में भाग लेने चित्रकूट जाएगी।
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