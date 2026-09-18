Agra News: टेबल टेनिस खिलाड़ी के बयान पर बढ़ी एससी-एसटी एक्ट की धारा

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वंश एकलव्य स्पोटर्स स्टेडियम के हाॅस्टल में रहता था। वह 31 जुलाई को लापता हो गया था। परिजन ने आरएसओ पर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। थाना सदर में चाैकीदार की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें अपहरण की धारा लगाई गई थी। वंश को मुंबई से पुलिस लेकर आई। उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए।बयान में वंश ने आरएसओ पर आरोप लगाए और जातिसूचक शब्द बोलने की बात कही। एसीपी सदर ने बताया कि बयान के आधार पर एससी-एसटी एक्ट की वृद्धि की गई है। विवेचना में साक्ष्य जुटाए जाएंगे। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।