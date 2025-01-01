Agra News: लंबी कूद प्रतियोगिता में संदीप गुर्जर ने मारी बाजी

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पिनाहट। क्षेत्र के गांव प्रजापुरा में आयोजित लंबी कूद प्रतियोगिता में धौर्रा, फतेहाबाद के संदीप गुर्जर ने 20 फुट 7 इंच की छलांग लगाकर प्रथम स्थान हासिल किया।हरलाल का पुरा, बाह निवासी छोटू ने 19 फुट 3 इंच की छलांग लगाकर दूसरा और कररौली, पिनाहट निवासी विष्णु तोमर ने 19 फुट की छलांग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। बड़ा पुरा, पिनाहट निवासी शिवम ने 18 फुट 5 इंच की छलांग लगाकर सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। संयोजक ओके तोमर ने सभी विजेताओं को बधाई दी।।