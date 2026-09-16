लाल से नीली हुई सपा की ड्रेस: अखिलेश की इस रणनीति के पीछे आखिर क्या है दांव, छात्रसभा को मिला ये नया टारगेट
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 10:14 AM IST
सार
सपा छात्रसभा ने नीली ड्रेस में छात्र-नौजवान जागरूकता और सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी, फीस वृद्धि, छात्रसंघ और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अभियान चलाने की बात कही।
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विस्तार
समाजवादी पार्टी छात्रसभा के कार्यकर्ता अब नीली टी-शर्ट और पैंट की नई वर्दी में सियासी मैदान में उतर गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर मंगलवार को फतेहाबाद रोड स्थित कार्यालय पर छात्र नौजवान पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) जागरूकता एवं सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ।
इस दौरान कार्यकर्ताओं को नई ड्रेस वितरित की गई। उन्हें सामाजिक न्याय और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई तेज करने का संकल्प दिलाया गया। छात्रसभा के महानगर अध्यक्ष अमित प्रताप यादव ने कहा कि नीली ड्रेस में कार्यकर्ता अब हर कॉलेज और परिसर तक पहुंचेंगे। इसका मकसद सिर्फ सदस्य बनाना नहीं, बल्कि युवाओं को उनके अधिकारों की लड़ाई से जोड़ना है।
उन्होंने कहा कि छात्रसभा पेपर लीक, बेरोजगारी, फीस वृद्धि, छात्रसंघ बहाली और आरक्षण में पारदर्शिता जैसे ज्वलंत मुद्दों पर निर्णायक संघर्ष करेगी। सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास और जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह नीली ड्रेस महज वर्दी नहीं, बल्कि पीडीए की विचारधारा का सियासी प्रतीक है। सपा का युवा कार्यकर्ता अब शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के सवालों पर मजबूती से मैदान में उतरेगा और पीडीए की ताकत को गांव-गांव तक पहुंचाएगा। इस मौके पर पुष्पेंद्र शर्मा, संतोष पाल बघेल, विनय अग्रवाल, पवन प्रजापति, मोहित यादव, ललित जाटव और तेज प्रताप सिकरवार आदि मौजूद रहे।
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इस दौरान कार्यकर्ताओं को नई ड्रेस वितरित की गई। उन्हें सामाजिक न्याय और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई तेज करने का संकल्प दिलाया गया। छात्रसभा के महानगर अध्यक्ष अमित प्रताप यादव ने कहा कि नीली ड्रेस में कार्यकर्ता अब हर कॉलेज और परिसर तक पहुंचेंगे। इसका मकसद सिर्फ सदस्य बनाना नहीं, बल्कि युवाओं को उनके अधिकारों की लड़ाई से जोड़ना है।
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उन्होंने कहा कि छात्रसभा पेपर लीक, बेरोजगारी, फीस वृद्धि, छात्रसंघ बहाली और आरक्षण में पारदर्शिता जैसे ज्वलंत मुद्दों पर निर्णायक संघर्ष करेगी। सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास और जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह नीली ड्रेस महज वर्दी नहीं, बल्कि पीडीए की विचारधारा का सियासी प्रतीक है। सपा का युवा कार्यकर्ता अब शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के सवालों पर मजबूती से मैदान में उतरेगा और पीडीए की ताकत को गांव-गांव तक पहुंचाएगा। इस मौके पर पुष्पेंद्र शर्मा, संतोष पाल बघेल, विनय अग्रवाल, पवन प्रजापति, मोहित यादव, ललित जाटव और तेज प्रताप सिकरवार आदि मौजूद रहे।
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