फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Saanvi Bhatia handed the captaincy of the UP Under-19 women's team.

Agra News: सानवी भाटिया को मिली यूपी अंडर-19 महिला टीम की कमान

Wed, 07 Oct 2026 03:04 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Saanvi Bhatia handed the captaincy of the UP Under-19 women's team.
आगरा। जिले की प्रतिभाशाली क्रिकेटर सानवी भाटिया को उत्तर प्रदेश की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी गई है। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, आगरा के अध्यक्ष सुनील जोशन ने बताया कि सानवी आगामी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश टीम का नेतृत्व करेंगी।
विज्ञापन

टीम में आगरा की भारती सिंह और सलोनी तोमर को भी जगह मिली है। इस तरह प्रतियोगिता में आगरा की तीन खिलाड़ियों की मौजूदगी रहेगी। सानवी को कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने से आगरा के क्रिकेट जगत में खुशी है। कम उम्र में प्रदेश की टीम की अगुवाई का मौका मिलना उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सानवी भाटिया शांति रेजिडेंसी शास्त्रीपुरम और भारती सिंह पुष्पांजलि, सिकंदरा की रहने वाली हैं। एसोसिएशन की ओर से खिलाड़ियों को बधाई दी है। एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सर्वेश भटनागर ने उम्मीद जताई कि तीनों खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश के साथ आगरा का नाम भी रोशन करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed