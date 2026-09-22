Agra News: आरवी-70 पायल ने 24 रन से दर्ज की जीत

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टीम की ओर से राहुल पचौरी ने 22 गेंदों में 36 और अमन ने 15 रनों का योगदान दिया। राज चौधरी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरआरवी पायल की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 127 रन ही बना सकी। राज चौधरी ने 28 रनों की जुझारू पारी खेली लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके। गेंदबाजी में दीपांशु गोस्वामी ने 4 ओवर में मात्र 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए। शानदार बल्लेबाजी के लिए राहुल पचौरी को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।

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आगरा। सूरजभान क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार को खेले गए मैच में आरवी-70 पायल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरआरवी पायल को 24 रन से पराजित कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरवी-70 पायल की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 151 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया।