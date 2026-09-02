आगरा ब्रेकिंग: थाना प्रभारी के आवास की गिरी छत, बाल-बाल बचे एसओ; सामने आया वीडियो

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बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के कारण पुराने भवनों में सीलन बढ़ गई है। इसके चलते मकानों और सरकारी भवनों की छतों पर भी असर पड़ रहा है। थाना प्रभारी आवास की छत गिरने की घटना ने पुराने भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विज्ञापन



हादसे के बाद थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मौके का जायजा लिया। फिलहाल छत गिरने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के कारण पुराने भवनों में सीलन बढ़ गई है। इसके चलते मकानों और सरकारी भवनों की छतों पर भी असर पड़ रहा है। थाना प्रभारी आवास की छत गिरने की घटना ने पुराने भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।हादसे के बाद थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मौके का जायजा लिया। फिलहाल छत गिरने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

आगरा के कागारौल थाना परिसर में बने थाना प्रभारी आवास की छत बुधवार सुबह करीब 8 बजे अचानक भरभराकर गिर गई। छत गिरने की तेज आवाज से थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे के समय थाना प्रभारी अपने आवास में मौजूद नहीं थे, जिससे वह बाल-बाल बच गए। यदि उस समय थाना प्रभारी आवास के अंदर होते तो गंभीर हादसा हो सकता था।