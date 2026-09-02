आगरा ब्रेकिंग: थाना प्रभारी के आवास की गिरी छत, बाल-बाल बचे एसओ; सामने आया वीडियो
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 10:55 AM IST
सार
आगरा के कागारौल थाना परिसर में बुधवार सुबह थाना प्रभारी आवास की छत अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय थाना प्रभारी अंदर मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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विस्तार
आगरा के कागारौल थाना परिसर में बने थाना प्रभारी आवास की छत बुधवार सुबह करीब 8 बजे अचानक भरभराकर गिर गई। छत गिरने की तेज आवाज से थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे के समय थाना प्रभारी अपने आवास में मौजूद नहीं थे, जिससे वह बाल-बाल बच गए। यदि उस समय थाना प्रभारी आवास के अंदर होते तो गंभीर हादसा हो सकता था।
बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के कारण पुराने भवनों में सीलन बढ़ गई है। इसके चलते मकानों और सरकारी भवनों की छतों पर भी असर पड़ रहा है। थाना प्रभारी आवास की छत गिरने की घटना ने पुराने भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
हादसे के बाद थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मौके का जायजा लिया। फिलहाल छत गिरने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
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बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के कारण पुराने भवनों में सीलन बढ़ गई है। इसके चलते मकानों और सरकारी भवनों की छतों पर भी असर पड़ रहा है। थाना प्रभारी आवास की छत गिरने की घटना ने पुराने भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
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हादसे के बाद थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मौके का जायजा लिया। फिलहाल छत गिरने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।