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Agra News: गड्ढों में तब्दील सड़क बनी हादसों का सबब

Wed, 07 Oct 2026 12:46 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:46 AM IST
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Road turned into a stretch of potholes becomes a cause of accidents
सड़क में हो रहे गड्ढे
इरादतनगर। शमशाबाद वाया इरादतनगर करीब 10 किलोमीटर लंबा मार्ग इन दिनों बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। जर्जर सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। अब तक महिला समेत तीन लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई दर्जन लोग घायल हो चुके हैं।
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सड़क पर बने गहरे गड्ढों से बचने के प्रयास में दोपहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं। स्कूली बच्चों और महिलाओं को भी आए दिन चोटिल होना पड़ रहा है। वहीं, गड्ढों से बचने के चक्कर में वाहन आपस में टकराने से कई बार गंभीर हादसे हो चुके हैं। यह मार्ग कानपुर-मुंबई बाईपास से जुड़ा प्रमुख रास्ता है, जिस पर छोटे वाहनों के साथ भारी वाहनों की भी आवाजाही रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे से अधिक समय लग रहा है। ग्रामीणों के अनुसार विभाग ने कुछ समय पहले गड्ढों में गिट्टियां भरवाई थीं, लेकिन डामरीकरण का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से जल्द सड़क का डामरीकरण कराने की मांग की है।
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