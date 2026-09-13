Agra News: बारिश से धंसी सड़क, 10 फीट गहरे गड्ढे से हादसे का खतरा

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ग्रामीणों के अनुसार, फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग से यमुना पुल की ओर जाने वाले रास्ते पर घुमावदार मोड़ है। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी बह गई। सड़क का एक हिस्सा धंस जाने से मौके पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। झाड़ियां होने के कारण वाहन चालकों को गड्ढा नजर नहीं आता है। ग्रामीणों का कहना है इस मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। रात में तेज रफ्तार वाहन चालक यदि समय रहते सड़क धंसने का अंदाजा नहीं लगा पाएं, तो वाहन गड्ढे में गिर सकता है। पुल के पास सड़क धंसने के कारण वाहन गड्ढे में गिरने के बाद करीब 50 फीट गहरी खाई में जाकर पलट सकता है। विज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के कारण फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर करीब तीन स्थानों पर सड़क धंस गई है। इन स्थानों पर भी गहरे गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जल्द गड्ढों को भरवाने, सड़क की मरम्मत कराने और दुर्घटना से बचाव के लिए संकेतक व बैरिकेडिंग लगाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार, फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग से यमुना पुल की ओर जाने वाले रास्ते पर घुमावदार मोड़ है। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी बह गई। सड़क का एक हिस्सा धंस जाने से मौके पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। झाड़ियां होने के कारण वाहन चालकों को गड्ढा नजर नहीं आता है। ग्रामीणों का कहना है इस मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। रात में तेज रफ्तार वाहन चालक यदि समय रहते सड़क धंसने का अंदाजा नहीं लगा पाएं, तो वाहन गड्ढे में गिर सकता है। पुल के पास सड़क धंसने के कारण वाहन गड्ढे में गिरने के बाद करीब 50 फीट गहरी खाई में जाकर पलट सकता है।ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के कारण फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर करीब तीन स्थानों पर सड़क धंस गई है। इन स्थानों पर भी गहरे गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जल्द गड्ढों को भरवाने, सड़क की मरम्मत कराने और दुर्घटना से बचाव के लिए संकेतक व बैरिकेडिंग लगाने की मांग की है।

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फतेहाबाद। फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर धारापुरा गांव के पास यमुना नदी के पुल के निकट बारिश के चलते सड़क धंस गई है। सड़क के नीचे की मिट्टी बहने से करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। गड्ढे के आसपास झाड़ियां उगी होने के कारण यह दूर से वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता। ऐसे में रात के समय इस स्थान पर बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत कराने के साथ सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।