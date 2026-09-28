Agra News: स्वाभिमान सभा के समर्थन में रालोद ने निकाली ट्रैक्टर रैली
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:27 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:27 AM IST
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कागारौल। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से शनिवार 12 अक्तूबर को जैंगारा स्थित गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के मैदान में प्रस्तावित स्वाभिमान सभा के समर्थन में रविवार को ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ गांव गढ़मुक्खा स्थित चामड़ माता मंदिर से बृज क्षेत्र अध्यक्ष बृजेश चाहर ने पार्टी का झंडा दिखाकर किया। जिला अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने रैली का नेतृत्व किया। रैली गढ़मुक्खा से बेरी चाहर, छोटिया, बास सुजान, गढ़ी कालिया, दिगरौता और नगला बृजा होते हुए रिठौरी स्थित शहीद स्मारक पहुंची। जगह-जगह ग्रामीणों ने नेताओं का फूल माला व साफा बांधकर स्वागत किया। रैली में युवा जिलाध्यक्ष रविंद्र चाहर, मंजीत फौजी, पल्लवी सक्सेना, रंधीर काका, हीरालाल लवानिया, मांगेलाल चौधरी आदि मौजूद रहे।
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