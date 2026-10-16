Agra News: बाह-कैंजराघाट मार्ग की मरम्मत शुरू, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

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बाह। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बाह से कैंजराघाट तक चंबल नदी से जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत का काम शुक्रवार को शुरू हो गया। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने और गिट्टी उखड़ने से हादसों का खतरा बना हुआ था। भाजपा कोर कमेटी के सदस्य पवन भदौरिया ने बताया कि उन्होंने सड़क की मरम्मत के लिए 14 अक्तूबर को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशाषी अभियंता राघवेंद्र वर्मा एवं अवर अभियंता योगेश कुमार से शिकायत की थी। जनहित के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने शुक्रवार से कार्य शुरू करा दिया है। मार्ग की मरम्मत शुरू होने से कैंजराघाट तक सफर करने वाले 22 गाँवों के लोगों ने राहत की सांस ली है। सड़क का काम शुरू होने पर पवन भदौरिया ने लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है।