Agra News: रेड टीम ने दर्ज की जीत, मैदान पर खिलाड़ियों का सम्मान

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मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशांत तोमर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। युवराज को बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार प्रदान किया गया। शतक लगाने वाले युवराज चौधरी को विशेष ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। एक पारी में पांच विकेट चटकाने वाले श्रेष्ठ गुप्ता को अमेजिंग प्लेयर अवॉर्ड से नवाजा गया। पुरस्कार वितरण डॉ. अमित सिंह, डॉ. अजीत सिंह, डॉ. राजीव पचौरी और डॉ. वीपी सिंह ने किया। विजेता टीम रेड को 5100 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। इस मौके पर एकेडमी के कोच हरवीर सिंह, जावेद शमीम, हरीश बिष्ट, विजय बघेल, मैनेजर नवीन गौतम और शाहिद आदि मौजूद रहे।

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आगरा। ग्राउंड पर युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहन देने के साथ रोमांचक मुकाबला खेला गया। डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट एकेडमी ब्लू और रेड टीम के बीच हुए मैच में रेड टीम ने नौ विकेट से जीत दर्ज की।