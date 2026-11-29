Agra News: तीन सफाई कर्मियों की सेवा समाप्त करने की संस्तुति
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:45 AM IST
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आगरा। वार्डों में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। वार्ड-34 लॉयर्स कॉलोनी में शनिवार सुबह अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने निरीक्षण किया। वहां 30 में से 10 सफाई कर्मचारी गैरहाजिर थे। तीन ऐसे रहे, जो कई माह से अनुपस्थित हैं। उन्होंने तीनों सफाई कर्मियों की सेवा समाप्त करने की संस्तुति की।
इसके साथ ही गैरहाजिर स्थायी सफाई नायक का वेतन रोकने और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लॉयर्स कॉलोनी में लगातार दूसरी बार सफाई के निरीक्षण में कर्मचारी गैरहाजिर मिले। दो माह पहले भी यही हाल था। निरीक्षण में वार्ड की सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली। विशाल पुत्र राजू, मोनू पुत्र नंदलाल और अमरदीप पुत्र सुभाष के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
गैरहाजिर कर्मचारियों का वेतन कटेगा
निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर 10 सफाई मित्रों का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की गई है। इनमें राजेंद्र, अभिषेक, दिनेश, अमनदीप, राहुल, जैबिल, विशाल, मौनू, रूबी पत्नी आकाश और विशाल शामिल हैं। यहां सफाई नायक निखिल भी कार्यस्थल पर मौजूद नहीं मिला। उनका वेतन अग्रिम आदेशों तक रोके जाने की संस्तुति की गई है। वहीं बेहद खराब सफाई पर मुख्य स्वच्छता निरीक्षक रमेश चंद सैनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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इसके साथ ही गैरहाजिर स्थायी सफाई नायक का वेतन रोकने और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लॉयर्स कॉलोनी में लगातार दूसरी बार सफाई के निरीक्षण में कर्मचारी गैरहाजिर मिले। दो माह पहले भी यही हाल था। निरीक्षण में वार्ड की सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली। विशाल पुत्र राजू, मोनू पुत्र नंदलाल और अमरदीप पुत्र सुभाष के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
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गैरहाजिर कर्मचारियों का वेतन कटेगा
निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर 10 सफाई मित्रों का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की गई है। इनमें राजेंद्र, अभिषेक, दिनेश, अमनदीप, राहुल, जैबिल, विशाल, मौनू, रूबी पत्नी आकाश और विशाल शामिल हैं। यहां सफाई नायक निखिल भी कार्यस्थल पर मौजूद नहीं मिला। उनका वेतन अग्रिम आदेशों तक रोके जाने की संस्तुति की गई है। वहीं बेहद खराब सफाई पर मुख्य स्वच्छता निरीक्षक रमेश चंद सैनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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