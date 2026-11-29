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इसके साथ ही गैरहाजिर स्थायी सफाई नायक का वेतन रोकने और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लॉयर्स कॉलोनी में लगातार दूसरी बार सफाई के निरीक्षण में कर्मचारी गैरहाजिर मिले। दो माह पहले भी यही हाल था। निरीक्षण में वार्ड की सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली। विशाल पुत्र राजू, मोनू पुत्र नंदलाल और अमरदीप पुत्र सुभाष के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।गैरहाजिर कर्मचारियों का वेतन कटेगानिरीक्षण के दौरान गैरहाजिर 10 सफाई मित्रों का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की गई है। इनमें राजेंद्र, अभिषेक, दिनेश, अमनदीप, राहुल, जैबिल, विशाल, मौनू, रूबी पत्नी आकाश और विशाल शामिल हैं। यहां सफाई नायक निखिल भी कार्यस्थल पर मौजूद नहीं मिला। उनका वेतन अग्रिम आदेशों तक रोके जाने की संस्तुति की गई है। वहीं बेहद खराब सफाई पर मुख्य स्वच्छता निरीक्षक रमेश चंद सैनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।