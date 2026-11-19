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इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसी वजह से विधानसभा चुनाव से पहले सरकार किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती। उन्होंने कहा कि प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। योगी कैबिनेट की ओर से प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव टालने की दिशा में काम कर रही है। विज्ञापन विज्ञापन



प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की सोशल मीडिया पोस्ट और 'राधे-राधे कमल खिला दे' नारे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सबका अपना-अपना मुंह है, वह जैसा चाहे वैसा बोल सकता है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास न कोई नीति है और न ही कोई कार्यक्रम।

इस अवसर पर पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, राजेश यादव, राकेश यादव, प्रधान प्रदीप पाल, पुष्पेंद्र, अंकित यादव, प्रदीप यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।









इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसी वजह से विधानसभा चुनाव से पहले सरकार किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती। उन्होंने कहा कि प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। योगी कैबिनेट की ओर से प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव टालने की दिशा में काम कर रही है।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की सोशल मीडिया पोस्ट और 'राधे-राधे कमल खिला दे' नारे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सबका अपना-अपना मुंह है, वह जैसा चाहे वैसा बोल सकता है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास न कोई नीति है और न ही कोई कार्यक्रम।इस अवसर पर पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, राजेश यादव, राकेश यादव, प्रधान प्रदीप पाल, पुष्पेंद्र, अंकित यादव, प्रदीप यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

मैनपुरी के करहल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने प्रदेश सरकार पर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। कहा कि भाजपा सरकार ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत और नगर निगम के चुनावों के परिणाम से डर रही है। सरकार जानती है कि पंचायत चुनावों में भाजपा को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा और इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। वे बृहस्पतिवार को करहल में शादी समारोह में शामिल होने आए थे।