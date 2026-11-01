त्योहार पर सफर बनेगा चुनाैती: इन रूटों पर दाैड़ेंगी 42 स्पेशल ट्रेनें, पिछल वर्ष चली थीं 70 गाड़ियां

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आगरा कैंट, ईदगाह, राजा की मंडी, धौलपुर, भरतपुर, बयाना और कोसीकलां समेत मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ठहरने वाली इन ट्रेनों से यात्रियों को बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की ओर जाने का विकल्प मिलेगा। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि गोमतीनगर-वलसाड स्पेशल 5 अक्तूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार और वापसी में वलसाड-गोमतीनगर स्पेशल 6 अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार चलेगी। दोनों का ठहराव ईदगाह पर है। भगत की कोठी-दानापुर स्पेशल 7 अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और वापसी में 8 अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार चलेगी। इसका ठहराव ईदगाह और भरतपुर में है।जोधपुर-मऊ स्पेशल 4 अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार और वापसी में मऊ-जोधपुर स्पेशल 6 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार चलेगी। हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल 11 अक्तूबर से 29 नवंबर तक निर्धारित रविवार को और वापसी में 13 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक निर्धारित मंगलवार को चलेगी। इसके ठहराव फतेहाबाद, आगरा कैंट और भरतपुर में हैं।जबलपुर-हरिद्वार स्पेशल 22 अक्तूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार और वापसी में 23 अक्तूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार आगरा कैंट आएगी। जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 17 अक्तूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और वापसी में 18 अक्तूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार चलेगी। इसका ठहराव धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और कोसीकलां में है।सूबेदारगंज-भगत की कोठी स्पेशल 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक और वापसी में 2 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक निर्धारित दिनों में चलेगी। प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 20 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार और वापसी में 21 अक्तूबर से 2 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार चलेगी। बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल 18 और 25 अक्तूबर को तथा वापसी में 20 और 27 अक्तूबर को चलेगी। दोनों का ठहराव ईदगाह में है।