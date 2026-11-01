अब घर बैठे बुक होगा रेलवे पार्सल: स्टेशन जाने की नहीं होगी जरूरत, मोबाइल से कर सकेंगे ट्रैक

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 26 अक्तूबर को ’रेल पार्सल ऐप-घर से घर तक’ नीति जारी की है। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद समेत आठ महानगरों में यह सुविधा शुरू की गई है। अगले चरण में आगरा को भी इससे जोड़ा जाएगा। अभी दूसरे चरण की तिथि घोषित नहीं हुई है।इस सेवा में ग्राहक मोबाइल एप या वेबसाइट से पार्सल बुक कर सकेंगे। यूपीआई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भुगतान होगा। ट्रेन रवाना होने से 15 दिन पहले और कम से कम एक दिन पहले तक बुकिंग कराना जरूरी होगा। रेलवे से जुड़े सेवा प्रदाता घर से सामान उठाने, पैकिंग और अंतिम पते तक पहुंचाने का विकल्प देंगे।पार्सल की स्थिति की जानकारी भी मोबाइल पर मिलेगी। इससे आगरा के व्यापारियों को दूसरे शहरों में माल भेजने और लोगों को घरेलू सामान पहुंचाने में सहूलियत होगी।