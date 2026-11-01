शादी की जिद, भाई से विवाद: महिला सिपाही ने इसलिए दी जान, मां-बाप नहीं, सुसाइड नोट में बताया इन्हें जिम्मेदार

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महिला सिपाही पिछले एक माह से अवकाश पर थी। उन्नाव जिले के थाना बीघापुर के ग्राम बिहारीखेड़ा निवासी आरती 2018 बैच की थीं। वह पूर्व में थाना लोहामंडी और वर्तमान में एसीपी प्रीता के कार्यालय में तैनात थीं। अक्तूबर के पहले सप्ताह ही आरती ने एक माह की छुट्टी ली थी। 4 नवंबर को उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। करवाचौथ की रात से वह आवास से बाहर नहीं निकलीं। पड़ोसियों को उनका व्यवहार कुछ दिनों से अजीब लग रहा था। पड़ोसियों ने शनिवार सुबह दरवाजा खटकाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर 112 नंबर पर सूचना दी। विज्ञापन



महिला सिपाही पिछले एक माह से अवकाश पर थी। उन्नाव जिले के थाना बीघापुर के ग्राम बिहारीखेड़ा निवासी आरती 2018 बैच की थीं। वह पूर्व में थाना लोहामंडी और वर्तमान में एसीपी प्रीता के कार्यालय में तैनात थीं। अक्तूबर के पहले सप्ताह ही आरती ने एक माह की छुट्टी ली थी। 4 नवंबर को उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। करवाचौथ की रात से वह आवास से बाहर नहीं निकलीं। पड़ोसियों को उनका व्यवहार कुछ दिनों से अजीब लग रहा था। पड़ोसियों ने शनिवार सुबह दरवाजा खटकाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस लाइन के सरकारी आवास में रहने वाली एसीपी कार्यालय में तैनात महिला मुख्य आरक्षी आरती (30) ने फंदे लगाकर जान दे दी। कमरे से बाहर नहीं निकलने पर पड़ोसियों ने 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो शव लटका मिला। आधे पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आत्महत्या के लिए शादी के विवाद में भाइयों को जिम्मेदार ठहराया गया है।

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थाना शाहगंज का फोर्स मौके पर पहुंचा और वीडियोग्राफी के साथ दरवाजा तोड़ा। अंदर पंखे पर दुपट्टे से बने फंदे से शव लटका मिला। दुपट्टा फंसने से शव जमीन पर गिर गया था। बेड पर सुसाइड नोट मिला। फॉरेंसिक टीम उसकी जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजन को सूचना दी गई। दोपहर तीन बजे के करीब पिता महादेव प्रसाद और भाई मनीष आगरा आए। पोस्टमार्टम के बाद महिला सिपाही का शव पुलिस लाइन लाया गया। अंतिम सलामी के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर गांव रवाना हो गए।





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शादी का विवाद बना मौत की वजह

पुलिस को मिले सुसाइड नोट में महिला सिपाही ने लिखा है कि परिजन उनकी शादी अपनी मर्जी से कराना चाहते थे। वह परिवार की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती थीं। इस बात पर भाइयों से विवाद होता था। पहले मां मिलने आती थीं, अब नहीं। कुछ समय से वह अवसाद में थी। कुछ दिन पहले भाई आए थे और शादी के बारे में विवाद कर उनका मोबाइल लेकर चले गए। इसके बाद से वह और परेशान हो गईं। महिला सिपाही ने माता-पिता को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों को मौत का जिम्मेदार बताया है।





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घर पर मिला टिकट, कहीं जाने की पुष्टि नहीं

महिला सिपाही के आवास की जांच में पुलिस को कमरे से एक टिकट मिला है। वह उस टिकट पर बाहर गई थीं या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इतनी लंबी छुट्टी के बाद भी सरकारी आवास में रहने का कारण पुलिस पारिवारिक विवाद ही मान रही है।



