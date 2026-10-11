फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Radha and Vaishali appointed to the police department on the strength of their sporting achievements.

Agra News: खेल के दम पर राधा और वैशाली की पुलिस विभाग में नियुक्ति

Sun, 11 Oct 2026 03:14 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 11 Oct 2026 03:14 AM IST
विज्ञापन
Radha and Vaishali appointed to the police department on the strength of their sporting achievements.
पुलिस में नियुक्त ​खिलाड़ी
आगरा। खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा साबित करने वाली आगरा की दो बेटियों को अब पुलिस विभाग में नई पहचान बनाने का अवसर मिला है। बैडमिंटन खिलाड़ी राधा और बास्केटबॉल खिलाड़ी वैशाली वासधानी को नियुक्ति मिली है। बृहस्पतिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
विज्ञापन

नौलखा, सदर बाजार निवासी राधा 13 वर्षों से बैडमिंटन खेल रही हैं। वह वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल वर्ग में उपविजेता रहीं। उत्तर क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भी उपविजेता रही हैं। कोच मयंक कपूर और अनुज कपूर ने इन्हें गुर सिखाए। राधा ने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में माता-पिता का सहयोग और प्रोत्साहन सबसे अहम रहा। नियुक्ति से आगे बढ़ने का नया अवसर मिला है।
विज्ञापन

नामनेर निवासी वैशाली वासधानी ने बास्केटबॉल में राज्य स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते हैं। उनकी खेल प्रतिभा आगे बढ़ाने में रीनेश मित्तल का योगदान रहा है। वैशाली ने कहा कि मेहनत और लगातार अभ्यास से यह उपलब्धि हासिल हुई है। पुलिस विभाग में नियुक्ति मिलने से बेहद खुशी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----

पुलिस में नियुक्त खिलाड़ी

पुलिस में नियुक्त खिलाड़ी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed