Agra News: खेल के दम पर राधा और वैशाली की पुलिस विभाग में नियुक्ति

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नौलखा, सदर बाजार निवासी राधा 13 वर्षों से बैडमिंटन खेल रही हैं। वह वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल वर्ग में उपविजेता रहीं। उत्तर क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भी उपविजेता रही हैं। कोच मयंक कपूर और अनुज कपूर ने इन्हें गुर सिखाए। राधा ने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में माता-पिता का सहयोग और प्रोत्साहन सबसे अहम रहा। नियुक्ति से आगे बढ़ने का नया अवसर मिला है।नामनेर निवासी वैशाली वासधानी ने बास्केटबॉल में राज्य स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते हैं। उनकी खेल प्रतिभा आगे बढ़ाने में रीनेश मित्तल का योगदान रहा है। वैशाली ने कहा कि मेहनत और लगातार अभ्यास से यह उपलब्धि हासिल हुई है। पुलिस विभाग में नियुक्ति मिलने से बेहद खुशी है।