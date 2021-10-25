Agra News: चौपालों में सुनीं जन समस्याएं, फैमिली आईडी बनाने पर जोर
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:47 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:47 AM IST
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सैंया। विकास खंड सैंया की ग्राम पंचायत मेगलपुरा बत्रा में शुक्रवार को प्रधान अनीता देवी की अध्यक्षता में जन चौपाल आयोजित की गई। सचिव ईलेश त्यागी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं, ग्राम पंचायत पचमौरी में प्रधान राजेश कुमार की मौजूदगी में आयोजित चौपाल के दौरान सचिव शमीम अहमद ने जन समस्याएं सुनीं। उन्होंने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी बनवाने के प्रति प्रेरित किया।
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