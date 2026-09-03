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Agra News: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का चुनाव आज, 134 वोटर करेंगे मतदान

Thu, 03 Sep 2026 02:40 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 03 Sep 2026 02:40 AM IST
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Provincial Medical Services Association election today; 134 voters to cast their votes.
आगरा। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का चुनाव बृहस्पतिवार का होगा। इसमें अध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव होगा, बाकी के पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी तय हो गए हैं। चुनाव में 134 चिकित्सक मतदान करेंगे। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र साथ लेकर आना जरूरी होगा।
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चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए डॉ. नंदन सिंह, डॉ. प्रमोद यादव और डॉ. कुंवर बहादुर सिंह में मुकाबला है। सचिव के लिए डॉ. राजवीर सिंह और डॉ. अजय यादव आमने-सामने हैं। बृहस्पतिवार को संभागीय प्रशिक्षण केंद्र चिकित्सा एवं परिवार कल्याण में सुबह 10 से 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी और विजयी प्रत्याशियों के नाम जारी किए जाएंगे।
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ये प्रत्याशी हुए निर्विरोध
उपाध्यक्ष- डॉ. रवींद्र कुमार सिंह, डॉ. कृष्ण कुमार और डॉ. सुप्रिया जैन। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मुकेश चौधरी, संपादक डॉ. शरद चंद केसरी और कोषाध्यक्ष डॉ. उपेंद्र कुमार।
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