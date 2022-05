{"_id":"6281ce688a508048bf3aba01","slug":"precaution-to-save-kids-from-heat-stroke-health-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"Heat Stroke: लू से बचाव के लिए अपनाएं ये सावधानियां, गर्मी में बच्चों का इस तरह रखें ध्यान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 16 May 2022 09:39 AM IST