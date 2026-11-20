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कुसियापुर के तालाब में डूबकर पूर्व प्रधान रामशरण राजपूत की 29 जुलाई 2025 मौत हो गई थी। इससे पहले एक वृद्धा की भी जान गई थी। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक से लेकर तहसील तक कई बार शिकायतें की गईं। अब तक किसी भी अधिकारी ने समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। गांव की वृद्धा संजय देवी ने बताया गांव में पानी भरने की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। अब तो तालाब का पानी घरों में घुसने लगा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। बच्चों की रखवाली करनी पड़ रही है।संपत देवी ने बताया मंदिर में गंदा पानी भर जाने से शिवलिंग और मूर्तियां डूब गईं, जिससे पूजा-पाठ तक करना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से रेत की बोरियां लगाकर मंदिर को सुरक्षित किया। किसान हरिविलास ने बताया उन्होंने तालाब किनारे खेत पट्टे पर लेकर सरसों की फसल बोई है। मेड़ पर मिट्टी डालकर पानी रोकने की कोशिश की जा रही है।आसपास के आधा दर्जन मकानों में सीलनग्राम पंचायत सदस्य ओमदत्त राजपूत ने बताया कि लंबे समय से जमा पानी के कारण आसपास के करीब आधा दर्जन मकानों में सीलन आ गई है, जिससे उनकी नींव कमजोर होने और गिरने का संकट मंडराने लगा है। जानलेवा हादसे और रास्ता, खेत डूबने के बाद भी सुरक्षा और जलनिकासी के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शायद प्रशासन किसी और अनहोनी का इंतजार कर रहा है।शुक्रवार को ही टीम भेजकर स्थलीय निरीक्षण कराकर जरूरी सुरक्षा इंतजाम कराए जाएंगे। तालाब की सफाई और जलनिकासी का भी प्रबंध किया जाएगा। -परवेज आलम, खंड विकास अधिकारी, खेरागढ़