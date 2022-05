{"_id":"629059ef697735315209a665","slug":"pollution-increased-in-rohta-shahdara-prithvinath-gate-areas-of-agra","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pollution in Agra: ताजनगरी के इन क्षेत्रों में सांस लेना हुआ मुश्किल, धूल, सिल्ट लोड 20 गुना ज्यादा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 27 May 2022 10:26 AM IST