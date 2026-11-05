कारोबारी के घर 70 लाख की चोरी: पुलिस को सीसीटीवी से मिले अहम सुराग, मुख्य आरोपी की तलाश; खुलासा जल्द

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कमला नगर एफ ब्लाक निवासी संदीप अग्रवाल की कुबेरपुर में पीवीसी के चौखट और दरवाजे बनाने की फैक्ट्री है। रविवार की रात दो बजे नकाबपोश तीन चोरों ने कोठी का जंगला काटकर प्रवेश किया था। संदीप अग्रवाल उनकी पत्नी, ताऊ और माता-पिता के कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी थी। भूतल पर बने कमरे का ताला तोडकर चोरों ने अलमारी का लाकर साफ कर दिया था। वहां रखे 70 लाख रुपये के सोने एवं हीरे के जेवरात ले गए थे। विज्ञापन



कमला नगर एफ ब्लाक निवासी संदीप अग्रवाल की कुबेरपुर में पीवीसी के चौखट और दरवाजे बनाने की फैक्ट्री है। रविवार की रात दो बजे नकाबपोश तीन चोरों ने कोठी का जंगला काटकर प्रवेश किया था। संदीप अग्रवाल उनकी पत्नी, ताऊ और माता-पिता के कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी थी। भूतल पर बने कमरे का ताला तोडकर चोरों ने अलमारी का लाकर साफ कर दिया था। वहां रखे 70 लाख रुपये के सोने एवं हीरे के जेवरात ले गए थे।

आगरा के कमला नगर एफ ब्लाक में कारोबारी संदीप अग्रवाल की कोठी में 70 लाख के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस पर्दाफाश के करीब पहुंच गई है। बाइपास पर डेरा डालकर रहने वालों ने दस दिन रेकी के बाद घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी को पकड़ने और माल बरामदगी का प्रयास कर रही है।