कारोबारी के घर 70 लाख की चोरी: पुलिस को सीसीटीवी से मिले अहम सुराग, मुख्य आरोपी की तलाश; खुलासा जल्द
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 05 Nov 2026 06:49 PM IST
सार
कारोबारी के घर 70 लाख की चोरी के मामले में पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई है। मामले में कई लोगों को पकड़ा है। मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही चोरी गए माल की बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
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विस्तार
आगरा के कमला नगर एफ ब्लाक में कारोबारी संदीप अग्रवाल की कोठी में 70 लाख के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस पर्दाफाश के करीब पहुंच गई है। बाइपास पर डेरा डालकर रहने वालों ने दस दिन रेकी के बाद घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी को पकड़ने और माल बरामदगी का प्रयास कर रही है।
कमला नगर एफ ब्लाक निवासी संदीप अग्रवाल की कुबेरपुर में पीवीसी के चौखट और दरवाजे बनाने की फैक्ट्री है। रविवार की रात दो बजे नकाबपोश तीन चोरों ने कोठी का जंगला काटकर प्रवेश किया था। संदीप अग्रवाल उनकी पत्नी, ताऊ और माता-पिता के कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी थी। भूतल पर बने कमरे का ताला तोडकर चोरों ने अलमारी का लाकर साफ कर दिया था। वहां रखे 70 लाख रुपये के सोने एवं हीरे के जेवरात ले गए थे।
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कमला नगर एफ ब्लाक निवासी संदीप अग्रवाल की कुबेरपुर में पीवीसी के चौखट और दरवाजे बनाने की फैक्ट्री है। रविवार की रात दो बजे नकाबपोश तीन चोरों ने कोठी का जंगला काटकर प्रवेश किया था। संदीप अग्रवाल उनकी पत्नी, ताऊ और माता-पिता के कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी थी। भूतल पर बने कमरे का ताला तोडकर चोरों ने अलमारी का लाकर साफ कर दिया था। वहां रखे 70 लाख रुपये के सोने एवं हीरे के जेवरात ले गए थे।
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घटना के पर्दाफाश में लगी पुलिस टीमों को कालोनी और बाइपास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग से नकाबपोश चोरों का सुराग मिला। चोर घटना के बाद बाइपास से ऑटो में बैठकर वाटर वर्क्स चौराहे की ओर भागे थे। वहां से दूसरे आटो में सवार हुए थे। नकाबपोश एक चोर द्वारा अपनी साफी हटाने पर पुलिस को उसके चेहरे का फुटेज मिला।
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इसके आधार पर वह आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल रही। पुलिस ने नकाबपोशों के एक साथी को पकड़ा है, उससे पूछताछ में सामने आया कि घटना को न्यू आगरा क्षेत्र में डेरा डालकर रहने वालों ने अंजाम दिया था। डीसीपी सिटी रवींद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को चोरों के बारे में अहम सुराग मिले हैं, घटना का जल्दी ही पर्दाफाश किया जाएगा।