Agra: स्वर्ण मंदिर की घटना पर बोले हास्य कवि वाहे गुरु-ऐसा व्यक्ति सरदार नहीं हो सकता, चुटकुलों से किया लोटपोट

उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे हास्य कवि, लेखक, विचारक वाहे गुरु भाटिया ने अमर उजाला की 75 वर्षों की यात्रा पर शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर उन्होंने पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में चेहरे में तिरंगा लगा होने की वजह से एक युवती को जाने से रोकने पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सरदार हो ही नहीं सकते।

दरअसल, दो दिन पहले एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक युवती के साथ एक युवक मंदिर के गेट पर खड़े सरदार से बातचीत करते दिख रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि युवती को स्वर्ण मंदिर में इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि वह चेहरे पर तिरंगा लगाए हुई थी।

इस पर हास्य कवि वाहे गुरु भाटिया ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि तिरंगे के लिए भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। हम कौन होते हैं किसी को तिरंगे के साथ प्रवेश से रोकने वाले। कहा कि तिरंगा मेरे वतन का है। मैं खुल्लम खुल्ला उसे संदेश दे रहा हूं कि वह सरदार हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथ साहब के अंदर प्रभुश्री राम की वाणियां हैं। हम होते कौन हैं रोकने वाले।



Khalistanis taking over Golden Temple!



Woman denied entry to Golden Temple because she had a India 🇮🇳 flag painted on her face! The man who denied her entry into Golden Temple said this is Punjab, not India 😡 @AmitShah pic.twitter.com/bnzUzEqLvM