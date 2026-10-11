Agra News: बास्केटबॉल में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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होली पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ अध्यक्ष संजय तोमर और शम्मी तोमर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। जॉन मिल्टन ने हाउस ऑफ बॉल को 5-4 से हराया। एपी हूपर्स ने होली कोर्ट किंग को 3-2 से शिकस्त दी। बालिका वर्ग में सेंट कॉनरेड्स ने एसपीएस को 3-2 से पराजित किया, जबकि स्टेडियम की टीम ने एपीएस को 4-2 से हराया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका हरेंद्र प्रताप शर्मा, नमनदीप सिंह, राहुल सक्सेना, अभिषेक शर्मा, आशीष वर्मा और पुलकित ने निभाई।

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आगरा। बास्केटबॉल की तीन खिलाड़ियों वाली प्रतियोगिता में पहले दिन रोमांचक मुकाबले दिखे। अंडर-19 वर्ग में जॉन मिल्टन, अंडर-14 में एपी हूपर्स और बालिका वर्ग में सेंट कॉनरेड्स और स्टेडियम की टीमों ने जीत हासिल की।