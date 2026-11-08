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दिवाली पर सफर बना मुसीबत: सवारी वाहनों की तलाश में भटकते रहे यात्री, डग्गामार वाहनों ने काटी चांदी

Sun, 08 Nov 2026 10:27 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 08 Nov 2026 10:27 AM IST
सार

लोग घरों तक पहुंचने के लिए किसी भी वाहन में बैठने और मनमाना किराया देने को को तैयार दिखे। डग्गामार वाहन हों या माल खाली कर रहे लौट रहे ट्रक, लोडिंग टेंपों सभी ने यात्रियों की मजबूरी का बखूबी फायदा उठाया।

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Passengers struggled to find transport during Diwali
बसों में चढ़कर सफर करने को मजबूर हुए यात्री। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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दिवाली पर दूरदराज से आगरा आकर रहने वालों को जान जोखिम में डालकर डग्गामार और लोडिंग वाहनों में सफर करना पड़ा। रोडवेज बसें कम पड़ जाने से आईएसबीटी से वाटरवर्क्स तक जगह-जगह यात्रियों की भीड़ रही। सवारियां वाहनों की तलाश में भटकती रहीं। वहीं वाहन चालकों ने लोगों से मनमाना किराया वसूला।
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दिवाली पर्व पर यात्रियों की भीड़ को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज प्रबंधन ने तमाम दावे किए थे। यात्रियों की बढ़ी संख्या ने इंतजामों को बौना बना दिया। शुक्रवार रात से ही हाईवे पर जगह-जगह भीड़ रही। लोग घरों तक पहुंचने के लिए किसी भी वाहन में बैठने और मनमाना किराया देने को को तैयार दिखे। डग्गामार वाहन हों या माल खाली कर रहे लौट रहे ट्रक, लोडिंग टेंपों सभी ने यात्रियों की मजबूरी का बखूबी फायदा उठाया।
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आगरा से मैनपुरी, ओैरैया, इटावा और दिल्ली तक जाने के लिए लोगों ने एक हजार से 1500 रुपये तक किराया दिया। सिकंदरा चौराहा, आईएसबीटी, भगवान टाॅकीज, अबुल उलह दरगाह कट, सुल्तानगंज की पुलिया, वाटरवर्क्स चौराहा और रामबाग चौराहे पर खुलेआम डग्गामार वाहनों ने सवारियां बिठाईं। इस दौरान यातायात पुलिस ने भी कई वाहनों के चालान किए। एडीसीपी ट्रैफिक अलका सिंह ने बताया कि पुलिस ने त्योहार पर डग्गामार वाहनों के चालकों पर कार्रवाई की है। लोगों से अपील की है कि डग्गामार वाहनों में सफर नहीं करें।
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