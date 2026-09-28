Agra News: पारस ने पिछले विजेता को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

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फतेहाबाद रोड स्थित होटल मेपल रिज में आयोजित प्रतियोगिता में रविवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। पारस ने मोहम्मद अरबाज को सर्वश्रेष्ठ सात फ्रेम के मुकाबले में 4-0 से हराया। उन्होंने 75-6, 83-41, 88-20 और 91-21 के स्कोर से जीत दर्ज की।दूसरे क्वार्टर फाइनल में मेरठ के शाहजेब सैफी ने लखनऊ के अक्षय कुमार को 4-3 से पराजित किया। शाहजेब ने 47-72, 70-37, 58-62, 60-10, 26-72, 68-13 और 70-15 के स्कोर से मुकाबला अपने नाम किया। तीसरे मुकाबले में लखनऊ के आयुष मित्तल ने रामपुर के महफज अंजुम को 4-3 से हराया। आयुष ने 76-23, 50-72, 75-41, 68-47, 29-66, 31-52 और 69-33 से जीत हासिल की। चौथे क्वार्टर फाइनल में प्रयागराज के विनायक अग्रवाल ने कानपुर के जैब नदीम को 4-0 से शिकस्त दी। विनायक ने 74-14, 51-33, 56-47 और 54-23 के स्कोर से मुकाबला जीता।मुकाबलों में निर्णायक की भूमिका वीरेंद्र कुमार, विशाल गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, आशीष गुप्ता और निशांत ने निभाई। एसोसिएशन के महासचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले रविवार को खेले जाएंगे। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुश भार्गव होंगे।