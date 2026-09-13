Agra News: ताइक्वांडो में पंकज ने जीते तीन स्वर्ण
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 13 Sep 2026 02:36 AM IST
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आगरा। बरेली में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता के पहले दिन आगरा के अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा ने सीनियर वर्ग की तीनों पूमसे स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। जिला ताइक्वांडो संघ के कोषाध्यक्ष योगेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि प्रतियोगिता बरेली में हो रही है। पंकज ने उन्होंने पंकज शर्मा ने शिपजिन और कोरियो पूमसे में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर कुल तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस उपलब्धि पर संगीता शर्मा, संतोष कुमार सिंह, दिनेश चंद्र शर्मा, डॉ. यू.के. शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अमित शर्मा, मधु शर्मा, हरिकांत शर्मा और नवनीत कुलश्रेष्ठ ने हर्ष जताया है।
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