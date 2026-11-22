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फतेहाबाद में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। वरिष्ठ नेता डॉ. बच्चू सिंह निषाद ने कहा मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन संघर्ष, सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी तथा जमीन से जुड़े लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी बाबा साहब आंबेडकर वाहिनी के प्रदेश सचिव नीरज चक ने कहा नेताजी के बताए रास्ते पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को सम्मान व न्याय दिलाने के लिए कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान सुनील नीलम, अरशद खान, जीतू सविता, शरीफ खान, जसवंत सिंह, ऐनुद्दीन खान और धनपाल सिंह मौजूद रहे। वहीं शमसाबाद के सपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष बबुआ खान, अब्दुल मतीन, अजय बागड़ी, वंश पंडित, वसीम खान, अल्फाज खान, मतीन कुरैशी, किशन वर्मा, वेद प्रकाश सिकरवार आदि मौजूद रहे। उधर, अभुआपुरा स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क में सपाइयों ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दाैरान पूर्व जिला महासचिव सुरेंद्र चौधरी, रहीशपाल सिंह चाहर, देवेंद्र शर्मा, राशिद कुरैशी, सुलेमान अहमद, शाकिर अब्बास, जीशान खान, मुकेश कुशवाह आदि मौजूद रहे।

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फतेहाबाद/शमसाबाद/किरावली। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव की जयंती शनिवार को जिलेभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर समाजवादी सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया।