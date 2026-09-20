Agra News: वीर सपूत की प्रतिमा पर पुष्पवर्षा कर किया नमन
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 20 Sep 2026 02:32 AM IST
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खेरागढ़। गांव विधौली निवासी दिवंगत सीआईएसएफ जवान मानवेंद्र उपाध्याय (मोनू) की स्मृति में शनिवार को उनके पैतृक गांव विधौली में स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया गया। सीआईएसएफ अधिकारियों और हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी में परिजन ने प्रतिमा का अनावरण किया। ग्रामीणों ने माल्यार्पण और पुष्प वर्षा कर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि मानवेंद्र उपाध्याय का सेवा के दौरान 19 जुलाई 2024 को निधन हो गया था। उनकी याद को जीवंत रखने के लिए परिजन ने गांव में प्रतिमा स्थापित कराई है। संवाद
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