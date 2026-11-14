पुलिस का डर, न नियमों की परवाह: ऑटो-ई-रिक्शा में ठूंस रहे सवारियां, छह लोगों की हुई थी मौत; फिर भी नहीं सुधरे

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गुरुद्वारा गुरु का ताल के पास 2 दिसंबर, 2023 को भीषण सड़क हादसा हुआ था। ट्रक और ट्राॅला के बीच एक ऑटो पिस गया। इस हादसे में 6 लोगों की जान गई थी। ऑटो छह सवारियों को लेकर भगवान टाॅकीज से सिकंदरा की तरफ जा रहा था। जिले में 21,469 ऑटो पंजीकृत हैं। शहर में 12 हजार से अधिक चल रहे हैं। इनके अलावा 15,110 ई-रिक्शा और ई-ऑटो संचालित हैं। इनका संचालन विभिन्न चाैराहों से लेकर हाईवे पर हो रहा है। चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं।नियम के मुताबिक, तीन सवारी होनी चाहिए। चालक के पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा चालक के वर्दी और नेमप्लेट होनी चाहिए। इसके बावजूद किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। हाईवे पर भी ऑटो फर्राटा भर रहे हैं। सिकंदरा, गुरुद्वारा गुरु का ताल, आईएसबीटी, खंदारी, भगवान टाॅकीज, रामबाग पर पुलिस के सामने ही चालक सवारियों को बैठा और उतार रहे हैं।एडीसीपी ट्रैफिक अलका सिंह ने बताया कि ऑटो में तीन सवारी सहित अन्य नियमों का पालन नहीं होने पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए यातायात पुलिस को निर्देशित किया जाएगा।आगरा में बढ़ते जाम के पीछे एक वजह चाैराहों पर ऑटो और ई-रिक्शा का बेतरतीब तरीके से संचालन है। एमजी रोड पर कई बार रोक लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद यह नहीं रुक रहे हैं। पिछले दिनों कमिश्नरेट में रूट निर्धारण के साथ अलग रंग और क्यूआर कोड से चलवाने की व्यवस्था की थी। क्यूआर कोड के माध्यम से ई-रिक्शा के रूट और चालक की पहचान हो जाती मगर इस नई योजना का कार्यान्वयन नहीं हो सका।