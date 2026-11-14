जनगणना-2027: हर व्यक्ति से पूछे जाएंगे 40 अधिसूचित सवाल, 16 नवंबर से स्वगणना शुरू, फिर घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

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अधिकारियों ने जानकारी दी कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 से 30 नवंबर तक लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज (स्वगणना) कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर हर व्यक्ति से संबंधित 40 प्रश्नों के माध्यम से विवरण संकलित करेंगे। बेघर जनसंख्या की गणना चार जनवरी की रात होगी। वहीं, पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलाया जाएगा।सीडीओ ने जिला पंचायत राज अधिकारी और सभी खंड विकास अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या गणना की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा। साथ ही, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी को पूरे अभियान की प्रभावी निगरानी करते हुए नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।