Agra News: दिव्यांगता को मात देकर बॉबी यादव ने हाइरॉक्स प्रतियोगिता में रचा इतिहास
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:30 AM IST
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बरहन। क्षेत्र के गांव नगला अमर सिंह निवासी दिव्यांग एथलीट बॉबी यादव ने आजमगढ़ के रानी की सराय में नौ सितंबर को आयोजित हाइरॉक्स प्रतियोगिता ‘अल्टीमेट फिटनेस इंडिया’ में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में बॉबी यादव ने राडा राय को हराकर जीत दर्ज की।
प्रतियोगिता में 1.30 क्विंटल वजन उठाने की चुनौती को 20 मिनट में पूरा करना था। बॉबी यादव ने अपनी शारीरिक क्षमता, बेहतरीन स्टैमिना और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस चुनौती को महज आठ मिनट में पूरा कर दिया। उनके इस प्रदर्शन की प्रतियोगिता में मौजूद लोगों ने खूब सराहना की।
एमआर यूपी बॉडीबिल्डर संदीप यादव ने बॉबी की इस उपलब्धि पर खुशी जताई। गरीब परिवार से आने वाले बॉबी ने दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।
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प्रतियोगिता में 1.30 क्विंटल वजन उठाने की चुनौती को 20 मिनट में पूरा करना था। बॉबी यादव ने अपनी शारीरिक क्षमता, बेहतरीन स्टैमिना और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस चुनौती को महज आठ मिनट में पूरा कर दिया। उनके इस प्रदर्शन की प्रतियोगिता में मौजूद लोगों ने खूब सराहना की।
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एमआर यूपी बॉडीबिल्डर संदीप यादव ने बॉबी की इस उपलब्धि पर खुशी जताई। गरीब परिवार से आने वाले बॉबी ने दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।