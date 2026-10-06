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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Outcry from the woman's maternal family at the house of mourning; in-laws attacked and pelted with stones.

Agra News: गमी वाले घर में मायके वालों का कोहराम, ससुरालियों पर हमला कर किया पथराव

Tue, 06 Oct 2026 03:10 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:10 AM IST
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Outcry from the woman's maternal family at the house of mourning; in-laws attacked and pelted with stones.
आगरा। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के शाहदरा में कैंसर पीड़ित महिला की मौत के बाद सोमवार रात ससुराल में जमकर बवाल व पथराव हुआ। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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शाहदरा निवासी धर्मवीर की पत्नी मधु देवी का पिछले एक साल से एसएन मेडिकल कॉलेज में कैंसर का उपचार चल रहा था। सोमवार शाम मधु की मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे। धर्मवीर का आरोप है कि रात करीब 8:00 बजे मधु के मायके पक्ष से विनोद, छोटू और ललित समेत करीब 20 लोग लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से लैस होकर आए और हमला कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे अफरातफरी मच गई और ससुराल पक्ष के कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला।
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मधु की मौत के बाद घर में मातम पसरा था और परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मायके पक्ष के करीब 20 लोगों के पहुंचने से विवाद बढ़ गया। मारपीट के बाद हुए पथराव से इलाके में अफरातफरी मच गई। पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति संभली। दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच व तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
छत्ता श्वेता वर्मा, एसीपी
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