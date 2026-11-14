Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Obesity Raises Risk of 10 Serious Diseases as Diabetes Cases Rise Among Young Adults

सावधान: मोटापे के साथ आती हैं ये 10 गंभीर बीमारियां, 20 से 30 साल के युवाओं को भी खतरा; तत्काल छोड़ दें ये आदत

Sat, 14 Nov 2026 12:58 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 14 Nov 2026 12:58 PM IST
सार

मोटापा, तनाव, अनियमित दिनचर्या और फास्टफूड के कारण 20 से 30 वर्ष के युवा भी तेजी से डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में 15 से 20 फीसदी मरीजों में मधुमेह मिल रहा है। विशेषज्ञों ने बीएमआई 25 से नीचे रखने और जीवनशैली सुधारने की सलाह दी है।

विज्ञापन
Obesity Raises Risk of 10 Serious Diseases as Diabetes Cases Rise Among Young Adults
मोटापा बढ़ा रहा बीमारियों का खतरा - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आधुनिक जीवनशैली की भागदौड़, बढ़ता मोटापा, मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या अब 20 से 30 वर्ष की उम्र के युवाओं को भी तेजी से मधुमेह की चपेट में ले रही है। चिंताजनक स्थिति यह है कि बीते 10 से 15 वर्षों में युवा रोगियों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में आने वाले 15 से 20 फीसदी मरीजों में इस रोग की पुष्टि हो रही है।
विज्ञापन


जांच और पूछताछ में सामने आया है कि इन पीड़ितों का वजन और बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य से अधिक है। अधूरी नींद, देर रात तक जागकर मोबाइल व लैपटॉप पर समय बिताना, पौष्टिक आहार के बजाय फास्टफूड का अधिक सेवन और धूम्रपान इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं। इसके अलावा परिवार में किसी सदस्य को यह समस्या होने पर बच्चों में भी इसके लक्षण मिल रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार, यदि 5 साल तक शुगर का स्तर अनियंत्रित रहे तो हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, नसों की कमजोरी, आंखों की रोशनी कम होने, किडनी खराब होने, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटिक फुट और उच्च रक्तचाप समेत 10 गंभीर बीमारियों का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने लोगों को बीएमआई 25 से नीचे रखने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया है।
विज्ञापन


बॉक्स 1: डायबिटिक फुट का खतरा, पैर काटने तक की नौबत
आगरा सर्जंस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुनील शर्मा ने बताया कि रोगियों के चोट लगने पर जख्म न भरने से गैंग्रीन होने का खतरा रहता है, जिससे पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में स्टूल पर बैठकर स्नान करने से पहले पैरों को अच्छी तरह साफ करें और नाखून सावधानी से काटें। बाहर जाते समय चप्पल के बजाय अच्छी गुणवत्ता के जूते पहनें, ताकि चोट से बचाव हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


बॉक्स 2: बचाव के लिए इन बातों का रखें ध्यान
• रोजाना 40 से 50 मिनट पैदल चलें या साइकिल चलाएं।

• 6 से 8 घंटे की स्वस्थ नींद जरूर लें और देर रात तक न जागें।
• फास्टफूड से पेट न भरें, भोजन में फल, हरी सब्जी और सलाद शामिल करें।

• मैदा से बने और तले हुए भोजन को खाने से बचें।
• तनाव से दूर रहें, नियमित योग करें और धूम्रपान न करें।

एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के डॉ. आशीष गौतम ने बताया कि ओपीडी में आने वाले 15 से 20 फीसदी मरीजों में मधुमेह मिल रहा है। देर रात तक जागना, तनाव, धूम्रपान और फास्टफूड युवाओं को बीमार बना रहा है। लोग अपना बीएमआई 25 से नीचे रखें। 


एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के डॉ. प्रभात अग्रवाल का कहना है कि पांच साल तक शुगर अनियंत्रित रहने पर 10 तरह की बीमारियों का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। स्वस्थ रहने के लिए खाली पेट शुगर 100 और भोजन के बाद 180 से कम रहनी चाहिए। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed